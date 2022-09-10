Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.
Bölgede 6 gündür devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.
Etiketler: Tekirdağ
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