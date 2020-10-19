Haber Giriş: Kaynak: AA,DHA
Avcılar'daki kavgada baltayla saldıran 3 kişi tutuklandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran 3 kişi tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö., Cemal Ö. ve Murat Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.
Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.
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