Kayseri-Niğde yönünde giden tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tır devrilirken otomobil şarampole yuvarlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobilden yola savrulan yolcu devrilen tırın altına kaldı. Her iki aracın sürücüsü de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tırın altından çıkarılan yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücülerse ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.