Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 9 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Suriyeli SığınmacıSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:19
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