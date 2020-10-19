Haber Giriş: Kaynak: DHA
Denizli’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:47
Son Haberler
- 18:09
- 17:55
- 17:55
- 17:49
- 17:51
Sıradaki Haber
Lüks yat "Dar" Bodrum'a geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz