Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.07.2023 09:36

Avcılar'da yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Avcılar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Avcılar'da yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Merkez Mahallesi Yakar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Evde bulunan bir kişi ile üst kattakiler mahsur kaldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi içeri girerek evdeki kişiyi kurtardı. Üst katlarda balkonlara çıkarak bekleyen 6 kişi ise merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Avcılar'da yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Alevlerin arasından kurtarılan kedi kurtarılamadı

Alevlerin arasından kurtarılan ve bir battaniye ile sağlık görevlilerinin yanına getirilen kediye kalp masajı yapıldı. Oksijen de verilen kedi kurtarılamadı.

Avcılar'da yangın: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Bina sakini Mehmet Dönmekli, "Duman ve yangını fark edince hemen doğalgaz vanasını kapattım. Her yer duman doldu. Üst kattaki eşimi dışarı çıkardım. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.

Gökhan Alagöz ise, "Gürültüyü duyunca dışarıda kavga olduğunu zannettim. Hemen dışarı çıktık. İtfaiye gelip müdahale etti" diye konuştu.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı 94 milyonu aştı
10:53
Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
10:40
İstanbul'da 728 düzensiz göçmen yakalandı
10:41
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
10:15
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon
10:11
Mermi çatıyı delip eve girdi, minik Eymen'in yanına düştü
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ