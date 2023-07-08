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Türkiye
DHA 08.07.2023 09:34

Refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.

Refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Ersoy, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ersoy'un cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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