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Türkiye
DHA 08.07.2023 08:01

Sahil yolunda refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

İstanbul'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sahil yolunda refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
[Fotograf: DHA]

Kaza, Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahil yolunda refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Ersoy, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edildi.

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