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Türkiye
AA 08.07.2023 01:03

Düzce'de sağanak öncesi riskli bölgelere ekip yerleştirildi

Düzce Valiliği, aşırı ve şiddetli yağış uyarısının ardından riskli bölgelere personel ve iş makinesi konuşlandırdı.

Düzce'de sağanak öncesi riskli bölgelere ekip yerleştirildi

Düzce Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kentte beklenen aşırı ve şiddetli yağış öncesi, İl Özel İdaresi ekiplerinin hazır bir şekilde beklediği belirtildi.

Vali Cevdet Atay'ın akşam saatlerinde Akçakoca Esmahanım ve Dilaver köylerini dolaşarak sel, su taşkını, heyelan gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşları uyardığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vali Cevdet Atay'ın talimatları sonucu 98 araç 125 personel ile riskli bölgelerde konuşlandı. Tehlike arz eden yerlerde kalan ve risk altında olduğunu beyan eden vatandaşlarımız, Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilerek, sosyal tesislerimizde misafir edilecektir."

Öte yandan, kentte yarın düzenlenecek hafta sonu kursları, yaz okulu faaliyetleri ve Cumayeri ilçesinde bulunan ve her hafta binlerce kişinin Melen Çayı'ında rafting yaptığı tesislerin turlarının iptal edildiği öğrenildi.

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