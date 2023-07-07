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Türkiye
AA 07.07.2023 23:25

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kentte bulunanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Edirne'de sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentte gün boyu aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Vatandaşlar yağmurdan işyerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Araçlar yağış nedeniyle su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı caddeler oluşan çukurlar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Güreş severler yağışa hazırlıksız yakalandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen, otellerde yer bulamadıkları için çadırlarda kalan çok sayıda vatandaşta yağmura hazırlıksız yakalandı.

Selimiye Meydanı'nda çadır kuran bazı vatandaşların eşyaları ıslandı. Bazıları da kapalı alanlara giderek sağanaktan korunmaya çalıştı.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Sakarya'dan gelen Mithat Akkuş, her yıl Kırkpınar'ı izlemeye geldiğini ve sürekli çadırda kaldıklarını belirtti.

Çadırda kalmanın bazı zorlukları olduğunu anlatan Akkuş, "Şuanda olduğu gibi yağmur yağdı, çok mağdur durumdayız. Umarım yağış biran önce durur" dedi.

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