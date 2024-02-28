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Türkiye
İHA 28.02.2024 03:24

Avcılar’da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul Avcılar’da bir elyaf imalathanesinde yangın çıktı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Sebebi konusunda henüz bir bilgimiz yok. Etrafa yayılma tehlikesi ortadan kalktı. Ciddi bir yangın" dedi.

Avcılar’da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]

Avcılar Ambarlı Mahallesi’ndeki bir elyaf imalathanesinde, akşam saat 19.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

 "İlk etapta 3 kişi varmış, kurtarıldılar"

Öte yandan olay yerine gelerek açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Sebebi konusunda henüz bir bilgimiz yok. Etrafa sıçramasının engellenmiş olduğunu öğrendik. Etrafa yayılma tehlikesi ortadan kalktı. Ciddi bir yangın. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekibinin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı. Geçmiş olsun. Büyük bir tehlike atlattık. Edindiğimiz bilgiye göre mahsur kalma durumu yok. İlk etapta 3 kişi varmış, kurtarıldılar. Maddi hasar oluştu” dedi.

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