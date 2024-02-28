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Türkiye
TRT Haber 28.02.2024 01:05

TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti

TRT'nin merakla beklenen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" izleyiciyle buluştu. Gala öncesi TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti.

Peygamber müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed'in hikâyesi ekrana taşınıyor. "Mehmed: Fetihler Sultanı"  TRT 1'de izleyiciyle buluştu.

Dizi, Osmanlı Devleti’nin eşsiz zaferlerine ışık tutacak. İzleyenleri büyüleyici bir tarih yolculuğuna çıkaracak.

Gala öncesinde TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı ile yapım ekibi ve oyuncular, Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti.

Dünya tarihinin seyrini değiştiren dönem, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' ile günümüze taşınacak. Fethin destansı hikayesi her salı 20:00'de TRT 1 ekranında olacak.

Dizi dev prodüksiyonuyla da ön plana çıkıyor.

Çekimlerde kullanılmak üzere Edirne, Bursa ve Manisa Sarayı ile Edirne Top Döküm Atölyesi, Macar ve Sırp kaleleri dekorları inşa edildi.

Yönetmenliğini Şafak Bal’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
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