Açık 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.02.2024 23:54

Marmara Kariyer Fuarı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi.

Marmara Kariyer Fuarı sona erdi
[Fotograf: AA]

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 15 üniversite paydaşlığında gerçekleşti.

Çeşitli sektörlerden 1071 firmanın yer aldığı fuarda, stantları ziyaret eden öğrenciler iş olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı (AA) da açtığı stantta yayınlarını katılımcılara tanıttı, öğrencileri kurumda staj imkanları konusunda bilgilendirdi.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, fuarın kapanış programında yaptığı konuşmada, fuara destek veren üniversite personeli, akademik kadro, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

1071 firmanın fuara katıldığını belirten Cantürk, "Bir sonrakinde 1453, ardından 1923, sonrada Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılının başlangıcı olan 2023'ü yapacağız. Talebimiz üzerine bize fırsat sunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkür ediyorum. Rakam vermiyorum ama katılım hedefimize çok yaklaştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Kocaeli Üniversitesinin araştırma üniversitesi ve Türkiye'nin en iyi üniversitesi olacağını anlatan Cantürk, "Bu bize nasip olur olmaz ama Kocaeli Üniversitesi bunu yapacaktır." diye konuştu.

Kapanış töreninde KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup "Göbeklitepe Dans Gösterisi" gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fuar çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Sıradaki Haber
Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
BM: Gazze'de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
00:54
Ürdün, Gazze'ye havadan yardıma hazırlanma görüntülerini paylaştı
00:14
Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:13
İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazzeliler, havadan indirilen yardımlar için sahile akın etti
00:35
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
23:58
İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosuna ve diplomatik ilişkilerin kesilmesine karşı çıktı
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ