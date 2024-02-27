Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.02.2024 22:56

Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde anne ile oğlu evde ölü bulundu.

Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Yıldız Mahallesi 14087 Sokak'ta yaşayan Hatice Aydın'ın kapısını çalan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) görevlisi, ev sahibine ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, ev sahibi Hatice Aydın ve oğlu Behzat Aydın'ı (62) hareketsiz buldu.

Hatice ve Behzat Aydın'a sağlık kontrolünde bulunan ekipler, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarda bulunduğu evde ve cesetler üzerinde herhangi bir darp, ateşli ve kesici yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi.

Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Elektrik ve doğalgazın bulunmadığı evde ısınmanın tüplü katalitik ile sağlandığı öğrenildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Buzdolabı patladı, çıkan yangında iki ev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
OpenAI, NYT'nin "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti
23:27
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor
23:36
TRT'nin yeni dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın galası yapıldı
23:06
"Kafes-46" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
23:23
BM ve Filistinli yetkililer, Gazze'ye doktor ve ilaç girişini temin yollarını görüştü
22:54
Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir fabrikada yangın çıktı
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 19'uncu testi başarıyla geçti
Bayraktar TB3 19'uncu testi başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ