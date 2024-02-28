Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2024 03:19

Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi gözaltına alındı

Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde bir kişinin ailesini silahla rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli K.D'nin elinde bıçak ve tabanca olduğunu ancak kimseyi rehin almadığını tespit etti.

Müzakereci polisin görüşme yaptığı K.D'nin ayrı yaşadığı eşiyle konuştuktan sonra polislere teslim olacağını söylemesi üzerine ekipler, ismi açıklanmayan kadına ulaşmak için çalışma başlattı.

Bu sırada şüphelinin elindeki tabanca ve bıçakla evin balkonuna çıkması üzerine özel harekat polisleri kapıyı kırarak eve girdi.

Uzun namlulu silahlarla ve kalkanla şüpheliyi balkonda sıkıştıran ekipler, K.D'ye teslim olması için çağrıda bulundu.

Ancak ekiplere direnmeye devam eden K.D, olay yerine gelen eşiyle balkondan konuştuktan sonra polise teslim oldu.

Gözaltına alınan K.D, zırhlı araçla polis merkezine götürüldü

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:28
Avcılar’da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
02:29
BM'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı
02:26
BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı
01:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi
01:21
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
00:47
BM: Gazze'de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ