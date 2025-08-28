Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.08.2025 10:00

Av sezonu öncesi balıkçı tekneleri denetlendi

Sinop'ta balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala Sinop Limanı'na bağlı belgeli 286 balıkçı teknesi denetlendi.

Av sezonu öncesi balıkçı tekneleri denetlendi

Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, sezon öncesi balıkçı teknelerinde denetim ve kontrollerin tamamlandığını söyledi.

Uzunoğlu, "Av sezonu öncesi balıkçı teknelerinin, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında denize elverişli olup olmadıklarına ilişkin belgeleri dahil olmak üzere muayeneleri, tüm kontroller ve denetimlerini titizlikle tamamladık ve denize elverişlilik belgelerini tekne sahiplerine verdik. Teknelerin hepsi av sezonuna hazır durumda bekliyor. Dolayısıyla 1 Eylül'de açılacak olan av sezonunun başlamasına sayılı günler kala balıkçılarımıza bol, bereketli, kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Öte yandan Liman Başkanlığına çeşitli özellikte 932 tekne bağlı olduğunu belirten Uzunoğlu, "Bunların 577’si özel tekne, 286 balık avlama ve yardımcı gemi, 16 gezi teknesi, 19 spor ve eğlence amaçlı özel deniz taşıtı, 12 ticari yat ve 22 diğer kayıtlı gemiler." diye konuştu.

ETİKETLER
Balıkçılık Sinop
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 15 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Cevdet Yılmaz: Kerbela'da yaşanan neyse, Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor
12:05
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
12:14
MSB kaynakları: Türkiye, Suriye Hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek verecektir
12:01
Microsoft, şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
12:02
Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında andı
12:00
Tarihi komisyon 7'nci kez toplandı
Müşterilerini oyun havası eşliğinde danslarıyla tıraş eden berber, pozitif enerjisiyle ilgi çekiyor
Müşterilerini oyun havası eşliğinde danslarıyla tıraş eden berber, pozitif enerjisiyle ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ