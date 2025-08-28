Av sezonu öncesi balıkçı tekneleri denetlendi

Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, sezon öncesi balıkçı teknelerinde denetim ve kontrollerin tamamlandığını söyledi.

Uzunoğlu, "Av sezonu öncesi balıkçı teknelerinin, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında denize elverişli olup olmadıklarına ilişkin belgeleri dahil olmak üzere muayeneleri, tüm kontroller ve denetimlerini titizlikle tamamladık ve denize elverişlilik belgelerini tekne sahiplerine verdik. Teknelerin hepsi av sezonuna hazır durumda bekliyor. Dolayısıyla 1 Eylül'de açılacak olan av sezonunun başlamasına sayılı günler kala balıkçılarımıza bol, bereketli, kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Öte yandan Liman Başkanlığına çeşitli özellikte 932 tekne bağlı olduğunu belirten Uzunoğlu, "Bunların 577’si özel tekne, 286 balık avlama ve yardımcı gemi, 16 gezi teknesi, 19 spor ve eğlence amaçlı özel deniz taşıtı, 12 ticari yat ve 22 diğer kayıtlı gemiler." diye konuştu.