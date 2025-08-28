Açık 22.1ºC Ankara
Türkiye
AA 28.08.2025 06:52

İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy’de 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını

Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika çevresinde ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Dört farklı noktadan yangına müdahale eden itfaiyeye, yardım için çevre ilçelerden takviye ekipler de olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İstanbul Yangın
SOLOTÜRK, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirecek
