AA 28.08.2025 04:31

Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de iki minibüsün çarpışması sonucu aralarında turistlerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde turistleri taşıyan seyir halindeki minibüs, aynı istikametteki bir başka minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı otoyol minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Trafik Kazası Polis
OKUMA LİSTESİ