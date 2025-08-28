Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde turistleri taşıyan seyir halindeki minibüs, aynı istikametteki bir başka minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı otoyol minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.