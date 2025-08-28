SOLOTÜRK, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirecek

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara semalarında yapacağı keşif, prova ve gösteri uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı. Planlı uçuşlar nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyine karşı vatandaşların tedirgin olmamaları için uçuş gün ve saatleri duyuruldu.

SOLOTÜRK, Anıtkabir ve çevresinde bugün saat 14.00 ile 15.00 arasında çevre tanıma uçuşu, saat 18.30 ile 19.30 arasında prova uçuşu gerçekleştirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da saat 18.30 ile 19.30 arasında Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu yapılacak.