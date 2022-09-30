İlçeye bağlı Kırık köyü Paşabükü Karadere mevkiside arkadaşları ile ATV turu yapan M.B, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yardım için uçurumdan aşağıya Melen Deresi'ne inen arkadaşları, başarılı olamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dik ve sarp kayalık bölgedeki yaralıyı bulunduğu yerden alamayan ekiplere UMKE VE AFAD görevlileri de katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yaralı ambulansa taşındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.