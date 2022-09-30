İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan 3 sefer tarife değişikliği sebebiyle yapılamayacak.

İşte iptal edilen o seferler:

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 15:35

Bursa-Avcılar-Büyükçekmece 17:30

Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 20:00