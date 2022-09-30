Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotograf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan 3 sefer tarife değişikliği sebebiyle yapılamayacak.
İşte iptal edilen o seferler:
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 15:35
Bursa-Avcılar-Büyükçekmece 17:30
Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 20:00
Etiketler: İstanbul
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