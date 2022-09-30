Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA]
Dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirildi
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.
Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.
Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin PKK/KCK Terör Örgütü
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