Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bilecik’te iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik
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