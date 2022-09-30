Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda yangın çıktı, yol kapandı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki pamuk yüklü tırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçe girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki pamuk yüklü tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Diyarbakır Yangın İtfaiye
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