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Atatürk Havalimanı’nda gergedan boynuzu yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük muhafaza ekipleri, Afrika’dan gelen bir yolcunun bagajında 9 adet gergedan boynuzu yakaladı.

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Atatürk Havalimanında gergedan boynuzu yakalandı

Atatürk Havalimanı’na gergedan boynuzu kaçakçılığı gümrük ekiplerine takıldı. Güney Afrika’dan İstanbul’a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri takibe başladı.

Ancak yakalanacağını anlayan yolcu, bagajını almayarak havalimanından ayrıldı. Bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin bir milyon 300 bin TL olduğu öğrenildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları Asya’nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlara alıcı buluyor. 2008’den bu yana, binden fazlası Güney Afrika’da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürüldü.

Uzakdoğu’da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. Gergedan boynuzları kilosu 60 bin dolardan satılıyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: uzak doğu, Atatürk Havalimanı
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