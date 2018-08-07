Yere düşen bayrağı defalarca öpüp kaldırdılar

Ordu Perşembe’de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Siirtli 16 yaşındaki Rabia Aykaç ile Serkan Hansu, oyun oynamak için Çaka Mahallesi’nde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu bahçesine geldi.

Burada gönderde çekili olması gereken Türk bayrağını yerden gören iki çocuk, koşarak bayrağın yanına geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki çocuğun bayrağı öpüp katladıktan sonra Atatürk büstüne koydukları görülüyor. Çocukların yaptığı bu davranış, herkesin takdirini topladı.

"Bayrağı 3 kere öpüp alnına koyması gerçekten bizleri çok duygulandırdı"

Perşembe ilçesinde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır,

“Pazartesi günü mesaiye geldiğimde gönder bayrağının yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra baktım bayrağın ipiyle beraber dürülü bir şekilde Atatürk büstünün yanında olduğunu fark ettim. 4 yıldır bayrak burada hiçbir şekilde yere düşmemişti. Güvenlik kameralarını incelediğimde bayrağın rüzgarın etkisiyle düştüğünü gördüm.

Daha sonra iki çocuğun buraya koşarak gelip bayrağı yerden alıp katlayarak, Atatürk büstünün yanına koyduklarını gördüm. Koymadan önce erkek olanın bayrağı 3 kere öpüp alnına koyması gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Kim olduklarını merak edip araştırınca da buraya mevsimlik işçi olarak gelen çocuklar olduğunu öğrendim" dedi.

"Bayrağın yerde olması beni üzmüştü”

Mevsimlik işçi olarak Siirt’ten Ordu’ya gelen ve 8 kardeşi daha bulunan 16 yaşındaki Serkan Hansu, "Buraya oynamaya gelmiştik. Bayrak düşmüştü, koşarak geldik ve topladık öptük. Sonra da Atatürk büstünün yanına bıraktık. Bayrağın düşmüş olması beni üzmüştü. Bu da beni duygulandırdı. Biz de bayrağı oraya bıraktık. Sevdiğim ve sahip çıkmak için Türk bayrağını yerden kaldırarak oraya koydum" dedi.

"Bayrağa saygı gösterdiğim için kaldırdım"

Ailesinin 10 çocuğundan biri olan ve Siirt’in Şirvan ilçesinden gelen 16 yaşındaki Rabia Aykaç ise "Tabii ki herkesin yapacağı bir görev. Bunu kim olursa olsun kaldıracağından eminim, herkes de bunu yapar. Ben bunu bir şeyleri kazanmak için değil, yere düşen bayrağa saygı gösterdiğim için kaldırdım" diye konuştu.

Kaynak: İHA