İstanbul'da ehliyetsiz sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı

İstanbul Başakşehir'de ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonun altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'ndeki kaza saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Abdülkerim Teksoy, kullandığı hafriyat kamyonunun kontrolünü kaybetti.

Caddede büyük panik yaşandı

Hafriyat kamyonun 4 araç çarptıktan sonra bir işyerine doğru yöneldi. Bu sırada caddede büyük panik yaşandı. İşyeri önünde oturan 3 kişi hızla kaçarken bir araç sürücüsü de geri geri giderek kamyondan kurtulmaya çalıştı.

İşyerinin önünde oturan Sadrettin Can hafriyat kamyonundan kaçmayı başaramadı. Ağır yaralanan Can hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA