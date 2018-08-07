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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Ankara Haymana’da düğüne katılan suç örgütü elebaşının karşılanması sırasında, tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 17 şüpheliden 9'u yakalandı.

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Ankarada suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

"Organize suç örgütü liderliğinden" daha önce hüküm giyen Ş.T., Haymana'da bir düğüne katıldığı sırada, kendisinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

Bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere, Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İncelenen görüntülerde havaya ateş açtığı belirlenen şüphelilerden, aralarında Ş.T.'nin de bulunduğu 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: haymana, ankara
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