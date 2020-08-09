Haber Giriş: Kaynak: AA
Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ferhat Paşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde İrfan Demir idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tel örgüleri aşarak atık su kanalına uçtu.
Kazada sürücüyle birlikte araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar sürücü İrfan Demir, Burak Kallıkçı ve Cengiz Akan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Samandıra CaddesiSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 16:01
Sıradaki Haber
Eskişehir'de akrobasi pilotları gökyüzünü renklendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz