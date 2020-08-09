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Bingöl'de 176 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 176 kilo esrar ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imali ve ticareti ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine önceki gün ekiplerce Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 tarlada kurumaya bırakılan 176 kilo kubar esrar bulundu.
Etiketler: kubar Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü BingölSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 15:49
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