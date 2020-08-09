Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
Etiketler: orman yangını çanakkaleSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 15:42
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii'nde hafta sonu yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz