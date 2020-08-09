Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.