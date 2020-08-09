Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerce "uyuşturucu madde imal ve ticaretine" yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyonda 73 kök ekili Hint keneviri, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 11 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutukland