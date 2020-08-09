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Muş'ta 73 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta 73 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerce "uyuşturucu madde imal ve ticaretine" yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Operasyonda 73 kök ekili Hint keneviri, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 11 fişek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutukland
Etiketler: muş valiliği Muş İl Emniyet Müdürlüğü hint keneviriSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 14:50
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