İbadete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün de ziyaretçi akınına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren camiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek Ayasofya'yı ziyaret etti.

"Tek kullanımlık seccade dağıtıldı"

Sultanahmet Camii ile Ayasofya arasında kalan alanda, Fatih Belediyesi görevlileri tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Öğle namazı öncesi boşaltılan cami, dezenfekte edildi. Ezanın okunmasıyla içeri alınmaya başlanan ziyaretçiler, öğle namazını eda etti.

İçeri sığmayan vatandaşlar ise cami dışında kilimler üzerinde namaz kıldı. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak cami dışında ayrılan alanlarda namaz kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip dua etti.