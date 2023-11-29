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Türkiye
AA 29.11.2023 22:11

Asma köprü şiddetli yağışta böyle yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çay üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, yükselen sel sularına dayanamayıp yıkıldı.

Gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle Kazdağları'nda eriyen kar kütlelerinden dolayı Edremit Çayı'nın debisi arttı.

İkizçay Mahallesi'nde yayaların kullanımına açık olan ve sağanak yüzünden kapatılan asma köprü, akıntıya dayanamayıp çöktü.

Bölgede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri çevredeki binalardan su tahliyesini sürdürüyor.

Öte yandan, Madra Dağı'ndan gelen derelerin taşıdığı çamurlu su, Burhaniye ilçesinde denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

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