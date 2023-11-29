Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2023 21:40

Ankara'da FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet amiri tutuklandı

Ankara'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranırken gözaltına alınan eski emniyet amiri tutuklandı.

Ankara'da FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet amiri tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 2016'dan bu yana firari olan meslekten ihraç edilen emniyet amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyonla Keçiören ilçesinde yakalandı.

Operasyonel şubelerde kritik görevler yaptığı ve söz konusu terör örgütü tarafından "örgüte sadık" olarak kodlanan Doğru'nun, kripto haberleşme programı Bylock'u kullandığı, Bank Asya'da da hesaplarının olduğu belirlendi.

Yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı tespit edilen Doğru'nun, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
FETÖ Ankara
Sıradaki Haber
İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Araştırmacılar, 6 gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfetti
22:44
İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
22:42
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in zorla boşalttığı Gazze'deki Nasr Hastanesi'nde kalan 5 çocuk öldü
22:38
Gazze Belediye Başkanı: İsrail, Gazze Kent Arşivi'ndeki belgeleri yok etti
22:40
Avcılar'da binanın istinat duvarı yağışın da etkisiyle çöktü
Hamas, İsrailli esirleri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas, İsrailli esirleri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
FOTO FOKUS
Asma köprü şiddetli yağıştan böyle yıkıldı
Asma köprü şiddetli yağıştan böyle yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ