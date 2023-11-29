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Türkiye
AA 29.11.2023 18:24

AKOM'dan İstanbul için aşırı yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan İstanbul için aşırı yağış uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir."

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

İstanbul Valisi Gül: Evini su basan hemşehrilerimizi misafir ediyoruz

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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