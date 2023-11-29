Hafif Yağmurlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2023 18:08

Aralarında 7 aylık bebeğin de olduğu 23 Gazzeli hasta Türkiye'de

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Aralarında 7 aylık bebeğin de olduğu 23 Gazzeli hasta Türkiye'de
[Fotograf: AA]

Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak getirilen 23 hastanın sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personelince takip edildi.

Bakan Koca: Sahra hastanelerini Gazze’nin içerisine kuracağız
Bakan Koca: Sahra hastanelerini Gazze’nin içerisine kuracağız

Hastalar, Etimesgut Havalanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilecek.

ETİKETLER
Ankara Gazze
Sıradaki Haber
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu
20:55
İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali
20:52
Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tuan ile görüştü
20:52
Hamas: İsrailli Bakan'ın yerleşim birimlerini destekleme önerisi saldırganlığın devamıdır
20:46
Gazzeliler, çatışmada verilen "insanı ara"da çocuklarını rahatlatmak için sahile götürüyor
20:49
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak: Dere taştı, sokakları su bastı
İstanbul'da sağanak: Dere taştı, sokakları su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ