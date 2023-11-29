Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, yarın başlayacak ziyaret programı öncesi İzmit Körfezi'ne geldi.

Gemi, yarın 14.00-18.00 saatleri arasında 1-6 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.

Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi'ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri, 30 Kasım-6 Aralık'ta Marina İskelesi'nden yapılacak.