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Türkiye
AA 29.11.2023 21:59

İstanbul'da kurtarılan tanker Tuzla Demir Sahası'na demirletildi

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve yüzdürülerek kurtarılan tanker, Tuzla Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul'da kurtarılan tanker Tuzla Demir Sahası'na demirletildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Ekipler tankeri kurtarmak için rüzgarın kesilmesini bekledi

Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınayla denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından botla yanaştıkları tankere çıktı.

Ekipler gemide hasar tespiti çalışması yürüttü. Gemide herhangi bir hasar olmadığı ve yüzdürülebileceği belirlendi.

Hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle "Kadriye Ana" gemisi halat yardımıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorköre bağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yerinden çekilen gemi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.

Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kurtarma uzmanı refakatinde, Mehmetçik ve Kurtarma-7 römorkörleri yedeğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı belirtildi.

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