Askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Suzan Özer, henüz 26 haftalık hamileyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 gün önce Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından, Özer'in ileri tetkik ve tedavisi için helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Anne karnındaki bebeklerin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle kısa sürede hastaneye ulaştırılması amacıyla Hakkari Valiliği, 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

Kurumların iş birliğinde yürütülen çalışma sonucu ilçeden askeri helikopterle alınan Özer, Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Burada hemen ameliyata alınan Özer, birer kilogram ağırlığında ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi.

Yeni cihazlarla donatılan 3. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kuvöze konulan bebeklere, hemşire ve sağlık görevlileri "anne şefkatiyle" bakmaya başladı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Serhat Arman da ekiplerin çabası sonucu hayata tutunan bebeklerin durumunu yakından takip ediyor.

"Bebeklerin durumu stabil"

Sezaryen ameliyatını gerçekleştiren kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Ayşegül Elmas, AA muhabirine, hastanın ilçede ani başlayan sancıları nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Orada yapılan muayenede bebeklerden birinin doğumun başlamak üzere olduğunun belirlenmesiyle hastanın askeri helikopterle hızlı şekilde hastaneye sevkinin yapıldığını belirten Elmas, "Burada da yapılan ilk muayenelerinin ardından hastamızı acil olarak sezaryene aldık. Ameliyat başarılı geçti. Yenidoğan yoğun bakım personeli de hazır şekilde bekliyordu. Bebekleri çalışanlara teslim ettik. Şu an takipleri devam ediyor. Bebeklerin durumları stabil. Sağlıklı büyümelerini bekliyoruz." dedi.

Yenidoğan uzmanı Dr. Yasemin Ezgi Köstekci de ileri derece prematüre bebek doğumlarının 3. basamak yenidoğan yoğun bakım ve uzman doktorun olduğu bir hastanede yapılması gerektiğini belirtti.

Bebeğin bu şartlara sahip hastanede doğmasının daha güvenli olduğunu vurgulayan Köstekci, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Valiliğimiz, askeri yetkililerin hızlıca harekete geçmesiyle gebemiz hızlıca hastaneye ulaştırıldı. Biz de 6 kişilik ekiple doğum salonunda bebeklerimizi karşıladık. 1000 gram ağırlığında ikiz bebeklerimiz sağlıkla dünyaya geldi. Ağırlıklarının düşük olması ve beslenme ile solunum desteği almaları için yenidoğan ünitemize aldık. Şu an akciğer gelişimleri çok yeterli olmadığı için solunum desteği almaya devam ediyorlar. Anne sütü olmasına rağmen yine mide, bağırsak sistemleri çok gelişmediği için damardan beslenme desteği alıyorlar. Genel olarak durumları şimdilik stabil."

"Bebeklere gözümüz gibi bakıyoruz"

Anne ve babanın sık sık bebeklerini görebildiği ve kanguru bakımı yapabildiğini aktaran Köstekçi, "Bebeklerin belli bir kiloya ulaşması, solunum destek ihtiyaçlarının kalmaması gerekiyor. Oda sıcaklığında vücut ısılarını koruyabildikleri zamana gelmeleri önemli. Bu süreçte tabii kalple, beyinle, gözle ilgili farklı sorunlar yaşayabildikçe bebeklerin bu yatış süresi uzuyor. Annenin durumu da iyi. Anne bebeklerini ziyarete gelip süt getiriyor. Burada 24 saatlik bir hizmetten bahsediyoruz. Bebeklere gözümüz gibi bakıyoruz, hassasiyetle yaklaşıyoruz. Umarız bebekleri sağlıkla ailelerine kavuşturduğumuz günleri de görürüz." diye konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Baba Hakan Özer, eşini, evde rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini, bebeklerin hayati tehlikesinden dolayı helikopterle kent merkezine sevk edildiğini anlattı.

İkizlerin ameliyatla sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Valimize, askerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve buradaki doktorlara, çalışanlara teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ben de zaman zaman gelip çocuklarıma bakıyorum. Bebeklerimiz emin ellerde. Yenidoğan ünitesi çok güzel, çok temiz. Hakkari'de böyle bir imkanın olması bizi çok sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doktorlarımız eşime ve çocuklarıma çok iyi bakıyor. Minnettarız. Bir çocuk beklerken Allah bize iki tane nasip etti. Allah'a binlerce şükürler olsun ki bu duyguyu yaşadım."