Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2024 04:58

Karaman'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, yurt dışındaki sözde üst düzey örgüt üyeleriyle iletişim halinde olan ve örgüte ait paralarla örgüt mensuplarına maddi destek verdikleri belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi il merkezinde, bir kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı.

Örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgütsel faaliyette kullanıldığı tespit edilen bir miktar para, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, H.P, ve C.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Karaman FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 36
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:10
Askeri helikopter hamile kadın için havalandı
05:51
Şişli'de metro istasyonunda yangın çıktı
05:14
Arap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
04:53
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 36
05:59
Somali Savunma Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize umut taşıdı
03:50
Darul Erkam Cami İsviçre'de yeni binasında ibadete açıldı
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
FOTO FOKUS
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ