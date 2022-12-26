Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asker uğurlamasındaki müzik sesi mahalleyi ayağa kaldırdı
[Fotograf: İHA]
Bursa'da bir grup genç, otomobilin camlarına oturarak yüksek ses müzikle asker uğurlama adı sokaklarda dolaştı. Mahalle sakinleri, apartman aralarında yankılanan müzik seslerinden rahatsız oldu.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bir grup genç asker uğurlaması adı altında otomobilden sarkıp yüksek sesli müzik açarak turladı.
Mahalle sakinlerini rahatsız ederek gezen gençlerin o anları trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Vatandaşlar ise, gün içerisinde 2-3 kez yaşanan bu abartılı kutlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Etiketler: Bursa
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