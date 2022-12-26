Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bir grup genç asker uğurlaması adı altında otomobilden sarkıp yüksek sesli müzik açarak turladı.

Mahalle sakinlerini rahatsız ederek gezen gençlerin o anları trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar ise, gün içerisinde 2-3 kez yaşanan bu abartılı kutlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.