Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da sıcaklık eksi 16,7 derece ölçüldü
[Fotograf: İHA]
Ardahan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 16,7 derece olarak ölçüldü. Yollardaki buzlanma sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve derelerin donduğu kentte, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,7 dereceyle Ardahan merkezde yaşandı. Diğer ilçelerde hava sıcaklıklarıysa şöyle; Göle'de eksi 16,6, Hanak’ta eksi 11,3, Çıldır’da eksi 8,9, Damal'da eksi 9,7, Posof’ta ise eksi 6,6 derece.
Etiketler: Ardahan Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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