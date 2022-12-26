TÜİK'in verilerine göre, kasım ayı sonu itibarıyl kentte trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 994 adet artarak, 317 bin 715 ’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 183 bin 786 adeti otomobil, 50 bin 381 adeti kamyonet, 38 bin 674’ü motosiklet, 26 bin 253 adeti traktör, 11 bin 077 adeti kamyon, 4 bin 005 adeti minibüs, 2 bin 626 adeti otobüs, 913 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156’ya ulaştı.