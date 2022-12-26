Yaklaşık 1 hafta önce Melen Çayı'nın renginin kırmızı olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede detaylı inceleme yaptı, sudan numune aldı. Yapılan incelemelerde suyun renginin değişimine yağmur suyu hattından gelen boyanın sebep olduğu belirlendi.

Boyayı yağmur suyu hattına döken firmaya 66 bin lira cezai işlem uygulandı. Boyanın ise araçlar için kullanılan boyalardan olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgede balık ölümleri de gerçekleşti. Balıkların dereye dökülen boyadan zehirlendiği tespit edildi.