Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da terör örgütleri FETÖ, El-Kaide ve PKK'ya düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden terörle ilgili operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 8 şahıs, El-Kaide terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır."
Etiketler: Van Terörle Mücadele
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