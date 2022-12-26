Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.33'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 28.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-26
Saat:07:33:48 TSİ
Enlem:38.213 N
Boylam:24.757 E
Derinlik:28.98 km
Detay:https://t.co/tXhcEqcHcK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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