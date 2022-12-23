Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,4 artarak 122 bin 837'ye çıktı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 30,1 düşerek 2 bin 559 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı kasımda 120 bin 278 adet artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre yüzde 20 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 20 arttı. Söz konusu dönemde kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6, kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 yükseldi. Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda motosiklette yüzde 94, minibüste yüzde 69,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,3, otobüste yüzde 26,8, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 26,1, kamyonette yüzde 17,6 ve traktörde yüzde 10,6 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 26 milyon 349 bin 156'ya yükseldi. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Geçen ay 868 bin 1 taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,8'ini otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 6,7'sini motosiklet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda 55 bin 442 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin marka bazında dağılımına bakıldığında, ilk 3 sırada yüzde 16,4 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Renault, yüzde 7 ile Dacia'nın yer aldığı görüldü.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzinli

Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 15 azalarak 32 bin 118 oldu. Böylece ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,9'u dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2'si LPG ve yüzde 1,4'ü elektrikli yakıtlardan oluştu. Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 213 bin 13 otomobilin yüzde 36,9'unun dizel, yüzde 35,1'inin LPG, yüzde 26,7'sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,9'unun elektrikli, yüzde 0,1'inin hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Yılın 11 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 27,1'inin 1401-1500, yüzde 24,4'ünün 1301-1400, yüzde 9,2'sinin 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,9'unun beyaz, yüzde 28,5'inin gri, yüzde 11,4'ünün mavi renk olduğu belirlendi.