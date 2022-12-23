Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'dan Türkiye'de gaz merkezi mesajı: Karar 2023'te
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Gazprom, Türkiye'deki gaz merkezi için Türk meslektaşlarımızla aktif şekilde çalışıyor. Fiyatlandırma için Türkiye'de bir mekanizma kurulabilir" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı, bir Rus kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini söyleyen Novak,,,Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için Türk yetkilileri ile yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Novak, "2023 yılında Türkiye'de bir doğal gaz merkezi için harekete geçileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kurulması planlanan merkezde, doğal gazın fiyatlandırılması için bir mekanizma oluşturabileceğini de kaydetti.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri Rusya Doğalgaz
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