Rusya Başbakan Yardımcısı, bir Rus kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini söyleyen Novak,,,Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için Türk yetkilileri ile yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Novak, "2023 yılında Türkiye'de bir doğal gaz merkezi için harekete geçileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kurulması planlanan merkezde, doğal gazın fiyatlandırılması için bir mekanizma oluşturabileceğini de kaydetti.

