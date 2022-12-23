Başkentin I-10 sektöründe devriye gezen polis ekibi, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçtaki bombayı patlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet mensubu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 5 polisin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.